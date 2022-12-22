中國央行提工作任務 強調改善龍頭房企資產負債

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（中央社記者李雅雯上海22日電）中國人民銀行表示，接下來將做好引導金融機構支持房地產行業重組併購、推動防範化解優質龍頭房企風險、改善龍頭房企資產負債狀況等工作。

人民銀行（中國央行）21日晚刊發「人民銀行傳達學習中央經濟工作會議精神」一文，內容為人民銀行行長易綱20日主持會議內容，談論相關部署工作。會議提出數項當前必須著重工作任務。

工作任務包括「精準有力實施好穩健貨幣政策」、「加大金融對國內需求和供給體系的支持力度」、「深化金融改革開放」、「提升平台企業金融活動常態化監管水準」。

工作任務著重房地產領域。必須因城施策，實施好差別化住房信貸政策，滿足行業合理融資需求，支援剛性和改善性住房需求；引導金融機構支持房地產行業重組併購，推動防範化解優質龍頭房企風險，改善龍頭房企資產負債狀況。推動長租房地產市場建設，按照租購併舉方向加快探索房地產新發展模式。

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會議強調，在歲末年初之際，要發揮好設備更新改造再貸款、保交樓貸款支持計畫等政策工具效能，引導金融機構加大信貸投放，支持穩增長、穩就業、穩物價，努力保持經濟運行在合理區間。

會議指出，要加強重要金融基礎設施業務連續性保障，針對性地加大支付清算、現金供應、金融消費權益保護等方面工作，提升金融服務水準，更好滿足廣大人民群眾合理金融需求。（編輯：吳柏緯）1111222