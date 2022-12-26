中國學術資料庫知網違「反壟斷法」 被罰3.8億元

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（中央社記者李雅雯上海26日電）中國學術資料庫知網被指濫用市場支配地位，包括不公平高價銷售資料庫服務等，市監總局認定有違「反壟斷法」，行政處罰人民幣8760萬元（約新台幣約3.8億元）。

中國國家市場監督管理總局26日依法作出行政處罰決定，同時要求知網停止違法行為，裁罰知網2021年中國境內銷售額17.52億元的5%，罰款計8760萬元。

中國知網對於裁處結果表示，「誠懇接受、堅決服從」，制定15項整改措施，包括主動解除與期刊、大學院校獨家合作協定模式、大幅降低資料庫服務價格、開放個人論文查重服務、成立作者服務中心以保障作者合法權益和其他等措施。

中國國家市場監督管理總局官方社群帳號26日刊載知網一案行政處罰決定書全文。內容提到，市監總局在5月13日對知網涉嫌濫用市場支配地位行為立案調查，期間多方取證、專家分析論證，認定知網排除、限制競爭的主觀意圖和實際危害明顯，情節較嚴重、持續時間長。

決定書內容指出，知網從2014年以來為阻礙其他中文學術文獻網路資料庫服務平台發展，濫用市場支配地位，限定學術期刊出版單位、大學院校只能與知網交易，採取多種獎懲手段保障行為實施。

知網以不公平高價銷售中文學術文獻網路資料庫服務，獲得高額壟斷利潤。知網以連續大幅提高服務價格、拆分資料庫變相漲價等方式，實施不公平高價銷售中文學術文獻網路資料庫服務行為，在成本基本穩定情況下，資料庫服務價格超過正常漲幅。

決定書內容說明，知網濫用市場支配地位行為排除、限制了相關市場競爭，以不公平的高價銷售資料庫服務，損害使用者合法利益、阻礙中文學術文獻網路資料庫服務市場技術進步和創新發展、影響學術交流傳播、破壞良好科研學術生態環境，有違「反壟斷法」，予以裁罰。

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知網是中國最大的學術期刊資料庫，先前甫因千萬訂購費用被中國科學院停用，知網另還有訂購費用過高、作者知識產權爭糾紛等多個爭議，衍生不當壟斷等討論；市監總局在5月立案調查。

中國國家互聯網信息辦公室並在6月宣布，由轄下網絡安全審查辦公室對知網啟動網路安全審查，知網被控掌握大量個人資訊和涉及國防、工業、電信、金融和其他等重點行業領域重要數據，以及重大專案、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感資訊。（編輯：張淑伶）1111226