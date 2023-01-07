21民企大老集體發聲 表態看好2023中國經濟

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（中央社台北7日電）港媒報導，包括阿里巴巴董事會主席張勇、復星國際董事長郭廣昌等21名民營企業家響應「唱響中國經濟光明論」的號召，近日罕見在官媒央視集體拍片發聲，表態看好新一年中國經濟。

據香港星島日報今天的報導，這也是上月中共中央經濟工作會議表明支持民企後，民企老闆的首度集體表態。

COVID-19疫後復甦是中國今年的主旋律，前兩年遭遇「監管風暴」的多家平台企業高層均在央視「對話」欄目中亮相，寄語經濟。

據報導，張勇說：「2023年中國經濟的信心來自於人們對美好生活的不斷追求，和大家堅定前行、埋頭苦幹的韌性。」京東集團首席執行官徐雷表示，今年中國經濟的信心來自國內超大市場規模優勢。

受疫情等國內外因素影響，過去幾年，中國民企經歷了「至暗時刻」，電商大廠及地產龍頭業績下滑，部分更要甩賣資產套現減債。

郭廣昌說：「2023年，中國經濟的信心來自於民營企業融資成本的進一步降低、融資渠道的進一步拓寬。」

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去年12月召開的中共中央經濟工作會議對民營經濟及民營企業釋出善意，強調毫不含糊地在政策及輿論上鼓勵支持民企發展，支持平台企業大顯身手，穩增長、穩就業。

受COVID-19疫情及清零政策影響，中國各行各業大受影響、經濟不振，中共政治局常委蔡奇本月4日在全國宣傳部長會議，並指示要大力唱響強信心的社會主旋律，唱響中國經濟光明論。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120107