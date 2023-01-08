陳日君獲教宗方濟各接見 形容會面美妙

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（中央社記者張謙香港8日電）天主教香港教區榮休主教陳日君早前到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）喪禮，據報導，陳日君獲教宗方濟各（Pope Francis）私人接見，他形容會面美妙。

香港部分媒體昨天轉述美國天主教媒體America Magazine的報導指出，陳日君表示，他在本篤十六世的喪禮後獲方濟各在其住所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）中單獨接見，他形容會面「美妙」，而方濟各也十分熱情。

據報導，他在會面中向方濟各講述了過去10多年為香港監獄囚犯所做的教牧工作，並為不少囚犯進行施洗，而方濟各很開心聽到陳日君即使需要拐杖，仍繼續從事教牧工作。

據報導，陳日君又獲贈玫瑰念珠及書籍。

陳日君於2020年曾赴梵蒂岡，希望就香港主教安排問題與教宗會面，但當時未獲接見。

陳日君等5名信託人因為涉及「612人道支援基金」案，去年被當局依國安法逮捕，當局指他們涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

陳日君等人被捕後，需要向警方交出所有旅行證件。

但當局沒有就相關罪名起訴陳日君等人，反而於去年底控告他們違反社團條例，沒有為基金進行註冊，法庭其後判處各人罪成，予以罰款，各人不服上訴。

陳日君3日向法院申請取回旅行證件，法庭在警方沒有反對之下批准其申請，讓他可以離港，遠赴梵蒂岡出席本篤十六世的喪禮。（編輯：唐佩君）1120108