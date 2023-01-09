港媒：陳日君已從梵蒂岡回港

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（中央社記者張謙香港9日電）天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）喪禮，據報導，他昨天已經回港。

根據大公報今天的報導，陳日君昨天從梵蒂岡回港，現身於香港國際機場，期間坐在輪椅上，不接受記者訪問。

陳日君等5名信託人因為涉及「612人道支援基金」案，去年被當局依國安法逮捕，當局指他們涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

陳日君等人被捕後，需要向警方交出所有旅行證件。

但當局沒有就相關罪名起訴陳日君等人，反而於去年底控告他們違反社團條例，沒有為基金進行註冊，法庭其後判處各人罪成，予以罰款，各人不服上訴。

陳日君3日向法院申請取回旅行證件，法庭在警方沒有反對之下批准其申請，讓他可以離港，遠赴梵蒂岡出席本篤十六世的喪禮。

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香港部分媒體昨天轉述美國天主教媒體America Magazine的報導指出，陳日君表示，他在本篤十六世的喪禮後獲教宗方濟各（Pope Francis）在其住所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）中單獨接見，他形容會面「美妙」，而方濟各也十分熱情。

在「反送中」運動爆發前的長時間裡，陳日君與民主黨前主席李柱銘、前政務司司長陳方安生和壹傳媒集團創辦人黎智英被視為泛民主派的精神領袖。（編輯：陳沛冰）1120109