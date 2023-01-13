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前白宮官員：美印太司令部對介入兩岸戰爭已有規劃

2023/1/13 11:11
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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）前美國副國家安全顧問博明昨天透露，美國印太司令部對於介入兩岸戰爭已有所規畫，但細節不便多說。

政治大學昨主辦「驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」座談會，博明與台灣前參謀總長李喜明在會上對談。

據美國之音報導，被問及美國印太司令部（United States Indo-Pacific Command）是否針對可能的台海衝突，擬定軍事介入計畫？博明表示，美軍不只擬有一套軍事介入計畫，諸多相關工作也已進行了很長一段時間。

博明也說：「而且不只是一個。我們的印太司令部和其他作戰司令部領導層的工作之一，就是為各種不同的突發事件做好準備。」

博明也在對談的環節中說，當危機發生時，各國的溝通協調是關鍵，包括美國、台灣、日本、澳洲，或韓國與其他國家都必須清楚認知自己的角色與責任。

他強調，美國總統拜登已4度明確表態，如果中國攻打台灣，他會派美軍協防台灣，儘管白宮事後的聲明貌似退回「政策模糊」的立場，但拜登本人並未動搖。

博明指出，根據美國憲法，外交政策由總統制定，所以拜登的表態具指標意義，亦即派兵保衛台灣是他深思熟慮後刻意釋放的信號。（編輯：曹宇帆）1120113

#博明
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