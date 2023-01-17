紐時：核酸業崩潰討薪抗議 中國面臨新動盪威脅

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中國COVID-19清零防疫大轉彎，核酸檢測產業崩潰，多地爆發討薪抗議。圖為去年12月上海市街區一處未提供採樣服務的核酸檢測亭，窗口貼出「該點位今日不開放」通知。（中央社檔案照片）

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（中央社台北17日電）紐約時報今天報導，中國突然取消「清零」限制後，核酸檢測產業崩潰，多地爆發討薪抗議，情勢恐構成新的動盪源頭，挑戰中共的維穩努力。

紐約時報中文網報導，嚴格執行了近3年的「清零」政策讓中國許多與病毒檢測有關的公司賺了大錢。但傳染性很強的Omicron變異株出現，使得遏制病毒變得幾乎不可能，中國已在去年12月初放棄「清零」政策。

但中國突然取消「清零」限制後，龐大的病毒追蹤和檢測行業崩潰，導致從事與流行病疾控有關的工作人員憤怒要求工資和工作。

在重慶，數百名工人與一家COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測試劑盒製造商發生工資糾紛，工人們向身穿防暴服的警察扔東西，警察則舉著盾牌慢慢後退。抗議者站在倉庫的貨箱上，將裝有快速抗原檢測試劑盒的紙箱往地下踢，數千個檢測盒撒了一地。

紐時記者走訪杭州3家生產檢測盒的工廠，工人和居民證實，最近幾天發生勞工抗爭。目擊者稱幾名工人爬上一家檢測盒製造廠的屋頂，抗議因發不出工資被迫提前放假，而另家檢測試劑盒製造廠，工人們因工資糾紛已抗議好幾天。

報導指出，重慶和杭州的對峙也許預示著更多的動盪。凸顯中國「清零」政策180度大轉彎給社會和經濟帶來的影響，後果構成新的動盪源頭，挑戰中共的維穩努力。

在整體經濟放緩的情況下，中國各地的工廠都面臨著資金緊張問題。總部設在紐約的中國勞工權益組織中國勞工觀察創辦者和執行主任李強說，工人除了發洩外，幾乎沒有其他消弭他們不滿的辦法。

李強說，而且這些抗議活動一直都很暴力，因為捍衛工人權益的管道非常有限，人們對政府和法律的信任度很低，工人們只能透過抗議來讓公司面臨嚴重後果。

此外，過去政府基層工作人員有支執行清零的大軍，因穿著白色防護服被稱之為「大白」，如今這支「大白」許多人被解僱，將給動盪的勞動力市場增添更多亂子。

報導表示，中國核酸檢測行業的崩潰以及與「清零」政策相關的就業消失，對於中國經濟造成的破壞程度還有待觀察。

但對於許多外來務工人員來說，春節前失去與防疫有關的工作再糟糕不過了，因他們原本期盼的存款與獎金，能準備作為回家過年所需的路費，以及償還債務、花大錢給家人和買禮物給朋友。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120117