中國直播界怪事多 犯強迫賣淫罪更生人變網紅

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（中央社台北17日電）中國網路直播界最近掀起「浪子回頭勵志網紅」熱，不少更生人把自己的人生汙點坦言相告博取流量，但詳細探究發現，這其中包括曾因強迫賣淫甚至強姦罪而蹲苦牢的刑滿獲釋者，引發公憤。

中國錢江晚報16日報導，更生人若缺乏一技之長，工作難找，網路時代嘗試直播的時髦工作，也不失為融入社會的選擇，但若以服刑為亮點博流量，則令人難苟同。

報導指出，這樣的勵志網紅往往經不起推敲，像是帳號「天郎哥哥」的直播主就被網友發現並曝光他是因強迫賣淫罪而鋃鐺入獄。

另個帳號「尋親男孩今晚有沒有哭」的主播，自敘悲慘尋親經歷及命運坎坷曾誤入歧途而進入「社會大學」（即監獄）博得廣泛的同情，並開始經營直播帶貨的生意，隨即被曝光他曾犯下天理難容的強姦罪。

這兩人以賣慘炫耀服刑的經歷均引起公憤，網友紛紛表示：「憤怒至極、不可容忍。」

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報導說，中國網路直播怪事多，刑滿獲釋者變身成勵志網紅就是典型之一，直播間裡的種種亂象，具體細節和表現固然不盡相同，總歸都是獵奇傾向，似乎只要有特點別管優劣，即可有效吸引流量。

但當直播界成了群魔亂舞的舞台，「假惡醜」的東西大行其道，而直播主是具備特殊性和公共性的職業，若號稱刑滿釋放引發關注，搞得唯恐天下不知曾經坐牢，意欲何為？（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120117