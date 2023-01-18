中國房產開發 專家：上半年投資大幅成長機會低

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（中央社台北18日電）中國房地產專家表示，2022年房地產市場供需面臨巨大衝擊和壓力，整體開發投資壓力大，預估2023年上半年房地產市場投資成長大幅上升機會仍較低。

中國國家統計局17日發布2022年全年房地產開發投資與銷售數據，2022年全國房地產開發投資人民幣13兆2895億元（約新台幣59.4兆元），年減率10%；其中住宅投資10兆646億元，年減率9.5%。

中新經緯18日引述英大證券研究所長鄭後成意見表示，數據表現明顯深度下行，不過房地產投資增速仍有兩大利多，從全國房地產開發業綜合景氣指數來看，去年12月較11月下行0.07，維持下降趨勢，不過降幅縮小；房地產國內貸款累計年增率自去年7月以來呈現穩步上行。

鄭後成坦言，中國房地產2023年上半年投資增速大幅上行的機會較低，主因為2022年12月商品房銷售面積累計年減率24.3%、2022年12月商品房待售面積累計年增率10.5%，顯示目前房地產商品房庫存仍有一定壓力。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，目前各項針對改善房地產開發投資指標的政策思路總體是清晰的，近期很可能落實「改善優質房企資產負債表計畫行動方案」，這些將會顯著改善房企當前資金狀況和房地產開發投資預期。

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他說，2023年仍要樂觀看待房地產相關數據，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期度過，利多政策效持續落地，房地產市場仍是中國最大的消費市場，勢必會有好的表現和發展轉機。

嚴躍進表示，在金融16條、三支箭政策和後續「改善優質房企資產負債表計畫行動方案」落地支持下，房企資金狀況勢必有所改善；不過，若要真正改善房企資金狀況，根本上仍要持續鼓勵與支持合理的購房消費，提高市場整體預期，促進房企銷售狀況的加快修復與改善。（編輯：李雅雯/周慧盈）1120118