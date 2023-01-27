中國春節檔電影翻身 6天票房突破270億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國疫情趨緩，春節檔電影終於迎來久違的翻身。截至今早8時，春節檔總票房已經突破人民幣60億元（約新台幣270億元），觀影人次超過1億。其中以張藝謀導演的「滿江紅」最賣座。

中國電影票房因為疫情慘澹一年後，春節檔票房終於迎來大翻身。

據央視新聞，截至27日早上8時，兔年春節檔電影6天以來累計票房已達60.53億元，超越2022年春節檔60.39億元的總成績，而且還有3天可繼續衝高。

貓眼專業版即時票房顯示，截至27日下午3時，張藝謀導演的古裝喜劇片「滿江紅」，上映6天累計票房已超過27億元居冠；其次是科幻片「流浪地球2」的22.65億元。這兩部中國國產電影票房都超越「阿凡達：水之道」的16.2億元。

北京日報引述燈塔專業版數據分析師陳晉表示，今年大陸春節檔市場可謂振奮人心，尤其是大年初三票房報收11.23億元，超過了大年初二票房11.11億元，實現大盤票房逆跌，也點燃了市場的激情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他分析，能有這樣的好成績，一方面是疫情影響逐漸消除，大年初一有票房收入的影院就有1萬1536家，數量恢復至2022年同期的98%；更重要的是2023年春節檔電影普遍口碑較好，是實現大盤逆跌的根本原因。

疫情趨緩下，為吸引觀眾回流，中國2023年春節檔的平均票價也有顯著下降。以大年初一為例，平均票價53.2元，較2022年同期下調2.9元；而且春節檔影片平均片長達到史無前例的130分鐘，票價卻從2016年以來首次下調，可謂「加量不加價」。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1120127