中國初一電影票房逾76.5億元 刷新單日票房紀錄

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（中央社台北30日電）綜合中新社、封面新聞等中國媒體報導，截至29日晚間7時，2025年農曆大年初一中國總票房已超過人民幣17億元（下同，約新台幣76.5億元），刷新中國影史單日最高票房紀錄。

報導顯示，當日票房前5名均為中國國產電影，票房均突破1億元，而排名第1、2名的電影單日票房已突破4億元。

中國電影票房平台「燈塔專業版」數據分析師陳晉表示，中國國產熱門的6部電影中，有5部均涵蓋IMAX、杜比（Dolby）等特效，今年春節檔可能是歷年「特效量」最足的春節檔。

據「燈塔專業版」數據顯示，29日大年初一IMAX票房已突破7000萬元，遠高於去年同期的3808萬元，票房貢獻度也從2.8%提升至4.1%。

報導指出，上海今年超越北京，重新奪回大年初一城市電影票房冠軍，江蘇則蟬聯省分電影票房冠軍。

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在此之前，中國影史單日最高票房紀錄出現在2021年2月12日，也是大年初一，當天票房達16.93億元，總計出票3446.3萬張，近50萬場次，平均票價為49.1元。

2022至2024年，中國電影春節檔首日票房分別為14.54億元、13.57億元及13.47億元。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140130