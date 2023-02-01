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央視炫耀C919首飛卻置入空巴起飛畫面 網友狠酸

2023/2/1 13:11
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（中央社台北1日電）中國官媒央視大幅報導國產客機C919兔年首飛，卻置入空中巴士A320neo型客機拉起機頭起飛的畫面，這段影音雖然被下架，但眼明手快的航空迷網友早已截取並轉發，還酸央視太不專業。

據央視網1月29日報導，全球首架C919國產大飛機28日從上海虹橋飛抵南昌昌北國際機場，完成癸卯兔年的首次飛行，不過搭配文字的影音卻已被下架而無法點閱。

原來是央視搞烏龍，明明是炫耀C919的報導，卻置入A320neo展翅高飛的畫面被網友狠酸而下架，其實這兩款客機乍看外觀似乎雷同，卻逃不過航空迷的法眼。

像是C919的機首較圓，翼尖翻向後上方而非垂直朝上，垂尾頂端的線條也沒那麼有稜有角，而且C919機背天線前端的靠後，A320卻是比較靠前。

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雖然央視官網拿掉這則影音，不過帳號Byron Wan的推特（Twitter）用戶動作快，趕緊截取並上網轉發，看過的網友紛紛嘲諷：「這就是央視」、「這就是中共」、「你以為播出前央視會再三確認，這就好像指著一隻貓卻說牠是一匹馬。」

更有網友回想起2011年央視介紹殲10戰機的報導，也曾被網友抓包搞烏龍，當時這段影音其中一個不到2秒長度的畫面，居然是取自1986年湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的電影「捍衛戰士」（Top Gun）。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120201

#央視網
#C919
#湯姆克魯斯
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