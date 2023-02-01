停辦3年 海基會台商春節活動2日登場

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）海基會明天將於台北美福飯店，舉行已停辦3年的「2023大陸台商春節活動」。由於海基會尚未召開臨時董事會完成內部人事案，主要工作仍由代理董事長許勝雄、秘書長詹志宏主持。

海峽交流基金會台商春節聯誼活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦3年，2日的活動預計恢復以往規模。這也是行政院內閣改組後，首場舉行的大型涉及大陸台商的活動。

根據罌前政府發布，涉及海陸兩會的人事調動，陸委會主委邱太三獲留任，原總統府秘書長李大維回任海基會董事長。

原海基會副董事長兼秘書長詹志宏將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。

對於台商春節聯誼活動，陸委會表示，先前因疫情爆發，已連續停辦3年的台商春節聯誼活動，在海基會代理董事長許勝雄、副董事長兼秘書詹長志宏考量疫情已進入常態化發展的情形下，規劃2月2日恢復舉辦。

陸委會指出，許勝雄與詹志宏重視春節台商聯誼活動的恢復舉辦，特別要求海基會相關人員提早積極規劃，務求周延，希望能加強與台商的溝通互動，瞭解台商心聲並強化政策說明，解決台商反應的各項訴求。

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陸委會也進一步說明，由於海基會新任董事長、副董事長等職務，依財團法人法的規定必須召開董事會，完成法定程序後方能上任。有關人事異動，陸委會將依相關規定陳報行政院核定後，再由海基會召開臨時董事會完成提名及推選作業。

海基會往年慣例在春節、端午節、中秋節舉辦台商聯誼活動，台商可藉機會反映問題與需求，政府也會加強兩岸政策的溝通宣傳。受訪台商指出，會藉此關注兩岸航班與航點恢復的問題，以及後疫情時代兩岸人員往來的問題。（編輯：邱國強）1120201