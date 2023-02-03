中國政府推闢謠榜 網友諷乾脆禁止網路熱搜

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（中央社台北3日電）中國政府稱為打擊網路謠言，推出「今日闢謠榜」專欄，最新澄清說，轟動全中國的胡鑫宇失蹤案被指為「他殺」以及上海離婚窗口排長隊等事都是謠言，引來網友嘲諷乾脆關閉微博熱搜。

中央網信辦舉報中心公布，為進一步打擊網路謠言及營造清朗網路空間，2月1日起透過中國互聯網聯合闢謠平台推出「今日闢謠榜」專欄，以傳遞事實真相，傳播科學知識，幫助公眾獲得權威、準確的真實訊息。

2月2日「今日闢謠榜」的首則就是在江西省官方舉行「胡某宇（胡鑫宇）事件新聞發布會」後，說明網上流傳的「他殺」、「屍體雙腳平行地面」、「發現地不是第一現場」、「後山發現帶血被子」、「胡某宇是熊貓血」、「神探李昌鈺參與斷案」等均為謠言。

「今日闢謠榜」強調胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。

其次，「今日闢謠榜」也大力宣傳關於「上海、南昌等地民政局離婚窗口排長隊」訊息，引述上海浦東新區民政局表示，離婚窗口排隊相關照片是登記點剛開門，部分市民未按預約時間前往辦理，導致離婚登記前台出現約5至6對市民排隊等候的現象，並無網傳出現大面積排隊情況。

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不過，網友對中國政府推出「今日闢謠榜」不太買單，嘲諷「媒體造謠怎麼整治？」還有網友列出多家地方政府官媒，「要求先處理或禁這些媒體」、「大V帶節奏也應舉報」，或是「乾脆關閉微博熱搜」。

江西15歲少年胡鑫宇失蹤106天，警方及地方當局大舉搜查卻在學校後方尋獲屍體，案情發展引全中國高度關注，從中央到地方媒體都大幅報導，部份地方的主流媒體甚至官媒曾報導如胡鑫宇錄音筆數據刪除後無法恢復、尋獲地倉庫位置是否曾搜尋及遺體狀態等等，未經證實的消息在網路上獲得高度關注，致有關單位做出澄清。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120203