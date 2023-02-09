氣球事件 習近平事先是否知情？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國偵察氣球引起外界猜測，專家鄧聿文分析，習近平等北京高層事前應不知情，氣球很可能是早已部署的常規偵察活動，因相關人員敏感性不強或機械問題，而在布林肯訪中前夕進入美國領空。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文今天在美國之音（VOA）中文網發表評論文章說，氣球事件無疑將持續惡化美中關係，讓美國對中國採取更加強硬的態度，對中國的戰略環境非常不利，某種程度可說是雪上加霜。

鄧聿文說，中國國家主席習近平正因COVID-19清零政策失敗和經濟持續下滑導致權威嚴重受損等問題而焦頭爛額，未來幾年施政重點都將放在經濟，並開始嘗試對西方展開友善態度，新上任外長秦剛今年以來與西方國家的外長通話，就釋放了做好關係的緩和基調。

因此，這位專家認為，氣球事件與北京營造的整體氣氛並不協調，尤其不大可能在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華前夕用一顆氣球來破壞這一進程，再讓自己置於尷尬和險惡的境地。

他進一步指出，假設這顆氣球確實是用作高空偵測的間諜氣球，而且北京有意藉此測試美國的反應，就需要解答兩個問題，一是北京為何非得選在布林肯訪華前夕讓氣球飛到美國核武基地上空？北京應知這個時間和地點的敏感性，會引起對方強烈反應。

若是北京要達到激怒美國、阻擾布林肯到訪的目的，那麼問題二就是北京如何在技術上精確做到讓氣球恰好出現在這個時間和地點。

鄧聿文分析，若可做到上述情況，就說明中國的科技水平和操控氣球的能力很高，如此北京收集美核武基地情報後，理應讓氣球升高到美國軍機打不到的高度，否則情報就白收集，更別說讓美國得以獲得殘骸破解中國飛艇技術；而且這種氣球一般都能飛30公里以上高度，但這次被美國F22戰鬥機擊落前，高度降至18公里。

他指出，從利害關係的角度來看，北京此時要用這顆氣球飛到美國本土上空耀武揚威，藉此表明有能力監控美國，或是高層和軍方的強硬派用氣球來阻止布林肯訪華，是很難說得通的。

鄧聿文說，北京內部強硬派確實不希望看到布林肯此時訪華，「因為美國最近加碼圍堵和遏制中國的行為讓他們很不爽」，但軍方能夠做的就是雙方在協調過程中要外交部也對美國提出強硬議題，而不可能背著習近平搞小動作讓布林肯訪問不成，「沒有這個膽量」。

從北京內部決策程序看，間諜氣球主事方一般是軍方安全部門，而軍方也是習近平控制最嚴的，在中共狠抓政治紀律的背景下，很難想像主持這項工作的人員敢給習近平「挖坑埋雷」，而且這種事情必須相當層級的將領才敢拍板，並很可能要上報習近平，因為一旦事情搞砸，讓北京陷入被動，可是「欺君之罪」，沒人願意賠上自己政治生命做這個事。

文章強調，中國當下頭號任務是搞好經濟，習近平近日才說推進中國式現代化必須抓好開局之年的工作，更好統籌國內國際兩個大局，這就意味要穩住中美關係，至少不讓兩國關係壞下去，而間諜氣球「大搖大擺」進美國，不但會掀起新的抗中高潮，更進而直接破壞兩個大局中的國際大局。從這個角度來說，習近平也不能容忍此事發生。

鄧聿文說，中國氣球進入美國領空，合理推測北京高層特、特別是習近平事前確有可能不知情。如果此事通報了習近平，或是在習近平的決定下所做的，「表明習（近平）接下來要同美國大幹一場」；而北京事後儘管態度強硬，卻是因美國擊落氣球而被激怒以及不能示弱的考量。

鄧聿文推測，中國偵察氣球很可能是早已部署的常規偵察活動，但是具體負責技術操作的人員和主管軍官敏感性不強，未意識到布林肯的訪華日期，這種疏忽是可能存在的。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120209