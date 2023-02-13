中國2022年法拍屋數量創新高 反映經濟惡化

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中國指數研究院最新披露的數據顯示，2022年中國法拍屋掛拍數量創下新高。圖為福州城區樓宇林立。（中新社）

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（中央社台北13日電）中國指數研究院最新披露的數據顯示，2022年中國法拍屋掛拍數量創下新高。分析指出，這和去年部分家庭財務惡化、破產中小企業增多有關。

中國指數研究院最新披露的數據顯示，2022年全國法拍屋共掛拍60.6萬戶，年增35.7%，其中住宅類共掛拍了31.7萬套，占半數以上。但受法拍屋限購政策收緊、房地產市場調整加劇等因素影響，成交戶數並未隨掛拍套數增加有所提升，全年僅11.8萬套，年降近15%，成交率降至不足20%。

中國法拍屋市場上，按用途可分為住宅、商業、工業、土地、其他5大類，去年住宅類成為為掛拍、成交主力。

財新網指出，3年疫情疊加教育培訓、房地產等行業巨震，居民就業、收入受到較大影響。部分家庭的財務狀況在2022年進一步惡化，無法正常償還房貸，致使住宅淪為法拍房。與此同時，經濟下行壓力下，破產中小企業增多，導致商業、工業、其他類法拍房同步增長。

和訊網報導，由於法拍房主要源自債務糾紛，法拍房掛拍量較高的城市多位於近年破產企業數量較多的中西部、長三角、珠三角區域。2022年四川掛拍6.6萬戶，為全國法拍房掛拍數量最多的省分。

而東部沿海區域的長三角、珠三角核心城市整體經濟活躍度高，雖破產中小企業量較多，但法拍房價值認可度仍較高，法拍房成交量、成交折價率相對較高。2022年法拍屋成交量最高的省分為廣東，共成交1.4萬套。

2023年的法拍屋掛拍數量有可能再創新高。

報導說，法拍屋對經濟環境的反映有一定的延後效應，普遍需要6個月或更長時間。中國去年經濟下行壓力較大，最高法院統計，2023年1月，全國在審破產案件企業數達2335家，其中浙江破產企業數量達391家，預計破產案件企業數較多的省市，後續法拍房掛拍量可能出現一定增加。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120213