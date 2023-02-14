人權問題引批評 新疆自治區主席取消出訪歐盟

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政治新聞網站POLITICO披露，中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯．吐尼亞孜（前）取消原訂前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫。（中新社）

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士披露，中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯．吐尼亞孜已取消原訂13日前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫。

報導指出，吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）的歐盟之行取消，是因歐洲的國會議員和維權人士普遍擔心，新疆地區對維吾爾穆斯林的極端措施已為聯合國所稱的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗迎接主管當地的中國高官。

據報導，吐尼亞孜行程取消的消息已轉告原本受邀參加接待活動的賓客；相關活動由中國駐比利時及法國外交官共同主辦。

POLITICO所見、發給布魯塞爾歐盟賓客的電郵內容指出，「基於行程安排原因…（活動）將延期」；發給巴黎受邀賓客的信中則稱，吐尼亞孜需參與另項「重要國內行程」。

吐尼亞孜原訂13日在倫敦展開歐洲之旅，目前尚不清楚他是否仍會前往倫敦。POLITICO向中國駐倫敦大使館發送的詢問電郵未獲回應。

上週英國「衛報」（the Guardian）報導吐尼亞孜的倫敦之行後，POLITICO也報導他將前往布魯塞爾的計畫，後來又發現吐尼亞孜還安排赴巴黎。

英國外交、國協及發展事務部（FCDO）和歐盟外交政策部門最初計劃邀請吐尼亞孜在出訪期間會面，結果引來批評人士質疑。還有人揚言將趁吐尼亞孜踏上歐洲土地期間對他採取法律行動。歐盟出面解釋時稱他們已拒絕北京方面原本所提想會見更多歐盟高官的要求。

中國外交部並未證實吐尼亞孜的出訪計畫，不過宣布中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將訪問俄羅斯和4個歐盟國家，包括法國、德國、義大利和匈牙利，預計他還將在 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。 在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。 與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。 會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。 看更多 關閉 （Munich Security Conference）上發表談話。這將是王毅去年底從外交部長升任中央政治局委員後，首次出訪歐洲。

與此同時一名歐盟外交政策官員透露，預計歐盟將於本月稍晚重啟與中國的人權對話，這是北京於2020年對歐洲外交官、議員和學者實施制裁以來首場對話。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1120214