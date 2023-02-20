上海訪問團赴台 中國智庫：疫後兩岸交流關鍵一步

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（中央社記者李雅雯台北20日電）上海市台辦副主任李驍東率團訪台，中國社會科學院台灣研究所副研究員陳桂清評論，這個交流是後疫情時代恢復兩岸雙向交流關鍵一步，接下來將會有愈來愈多兩岸人員往來與交流。

中國官媒環球時報20日刊載陳桂清發表「兩岸交流疫後恢復的潮流不可阻擋」一文，內容作出上述表示。

李驍東率團於18日至20日期間訪台，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生3年多來，首次有中國大陸官方訪問團獲准赴台灣。

「難能可貴，更意義非凡」，陳桂清認為，這次交流踏出了後疫情時代恢復兩岸雙向交流的關鍵一步，這趟交流將與前國民黨主席洪秀柱訪問、國民黨副主席夏立言訪問等事件一起推動兩岸交流正常化恢復。

陳桂清表示，「交流的大門是兩岸主流民意迫使民進黨當局打開的」，和平、發展、交流、合作是兩岸同胞共同心聲，也是台灣社會看待當前兩岸關係最大公約數。「這次核准上海團的參訪行程也是民進黨當局自知已經無法阻擋兩岸民眾對恢復交流的強烈願望，只好半推半就」。

陳桂清強調，疫情後兩岸雙向交流大門已緩緩打開，恢復兩岸正常化交流腳步聲愈來愈近。相信赴台參訪上海團只是一個開始，接下來將會有愈來愈多兩岸人員往來與交流，「讓兩岸民眾通過頻繁密切接觸，愈走愈親」。（編輯：陳沛冰）1120220