美發布惡名市場名單 中國貿促會：抹黑中企

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（中央社台北22日電）美國貿易代表署近期公布最新惡名市場名單，其中蝦皮、淘寶等遭點名；中國國際貿易促進委員會今天批評美方主觀色彩濃厚，證據支撐不足對中國企業進行惡意抹黑。

美國貿易代表署（USTR）1月底公布2022年仿冒與盜版惡名市場名單，包括39個網路市場與33個實體市場，這些市場從事或協助大量商標仿冒或版權盜版活動，包括微信電子商務生態系統（Wechat "Weixin" E-Commerce Ecosystem）再次被列為中國最大仿冒商品平台之一。隸屬於阿里巴巴集團的速賣通（Aliexpress）、百度網盤、敦煌網、拼多多和淘寶今年依然榜上有名。

在提到蝦皮時，報告指出，蝦皮的一些平台假貨數量極多，但台灣蝦皮與越南蝦皮似乎是和權利持有人有更好互動並是加強打假工作的積極例子。

中國貿促會今天舉行例行新聞發布會，新聞發言人楊帆對此表示，美方單方面發布所謂的「惡名市場」名單，將一些中國市場和企業列入名單，批評報告未經調查核實，主觀色彩濃厚，證據支撐不足，評判標準模糊，措詞模棱兩可。

根據貿促會官網，楊帆強調，對中國企業進行惡意抹黑，這是非常不專業、不負責任的做法。中國貿促會、中國國際商會對此表示堅決反對。近年中國智慧財產權保護制度不斷完善、體系逐步健全，全社會尊重和保護知識產權意識明顯提升，企業的行業自律也在不斷提升。

她說，「一批電商平台推出一系列服務工具，在開店、商品發布、營銷活動、消費者反饋等方面為權利所有人提供全流程全方位的知識產權保護，所取得的成效有目共睹。」

美國政府2022年初時也把騰訊以及中國科技巨擘阿里巴巴集團營運的幾個電商網站列入惡名市場名單。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120222