中國大陸屢設交流前提 陸委會：互動應為平等

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸國台辦今天表示，只要海基會確認堅持「一個中國原則九二共識」，兩會協商和聯繫機制可恢復；陸委會回應，兩岸交流互動應為理性平等，不應以任何政治前提阻礙。

陸委會22日晚間表示，海基會是政府依據兩岸條例唯一授權處理涉及公權力的兩岸事務中介團體，主要任務在協商交流及協助兩岸民眾，「兩岸交流互動應理性平等、相互尊重，不應以任何政治前提加以阻礙」。

陸委會指出，中共當局以所謂「一中原則」、矮化台灣的「九二共識」，片面限縮海基會、海協會的互動對話，將政治考量凌駕於民生之上。兩岸兩會為了協助服務兩岸人民、處理往來衍生各項事務，本就不應有政治前提，陸方藉政治因素刻意阻撓兩會往來，最終受害的是廣大民眾。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上說，中共中央政治局常委王滬寧與國台辦主任宋濤會見國民黨副主席夏立言一行人時，雙方重申堅持「九二共識」、反對台獨這一國共兩黨互信和交往的共同政治基礎，願在既有共同政治基礎上，與國民黨加強高層往來。

陸委會重申，兩岸交流應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提，國共兩黨交流應符合台灣社會期待。

陸委會強調，中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，國台辦記者會也不承認台灣在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。（編輯：楊昇儒）1120222