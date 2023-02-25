香港香菸加稅 主流香菸每包304元

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（中央社台北25日電）香港政府22日公布新年度財政預算案，當中包括增加香菸菸草稅每包港幣12元，港媒報導，主流香菸已漲價至每包78元（約新台幣304元），較加稅前增加約25%。

香港01報導，香港政府在22日公布2023至2024年度的財政預算案，當中包括增加菸草稅，每包增加12元，主流香菸售價一包達74元。

有菸商在23日通知各零售商，表示因成本增加等原因，將建議零售價再增加4元，令主流香菸售價由之前的62元大幅增加至目前的78元，加幅約25%。

有零售商表示，加稅後生意下跌一半，以及會令走私香菸問題更嚴重。

報導指出，加稅後連走私香菸也由原來的每包30多元增加至40多元。

明報引述香港醫務衛生局局長盧寵茂今天表示，目前香港的吸菸率是9.5%，相信是因疫情下的口罩降低市民吸菸的意欲，令吸菸率數字降低；他擔心解除口罩令後吸菸率會上升，因此認為加菸稅時機合適，避免解除口罩令後吸菸率反彈。

他表示，政府今年上半年會就進一步禁菸措施諮詢公眾，例如擴大禁菸區等，令吸菸更不方便。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120225