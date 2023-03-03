精神勝利法 中國製余茂春跪像

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（中央社台北3日電）近日網路流傳中國民眾鑄造，美國前國務卿蓬佩奧的中國政策首席顧問余茂春下跪銅像，項上掛著數落他是「『漢奸』第一人」的字牌。余茂春回應「我想買下這件共產主義宣傳品」。

曾任蓬佩奧（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的美籍華裔學者余茂春，為美國政府對中政策出謀劃策。

星島日報2日報導，近日網路流傳一段余茂春下跪銅像的影片，只見這尊跪姿的銅像，脖子上掛著數落他是「當代秦檜，『漢奸』第一人」的字牌，指控他是「美對華霸凌政策的背後『操刀手』」。

更痛批他「為美涉疆，涉藏，涉台等一系列惡毒反華出謀劃策。六親不認，助紂為虐。背叛家國，數典忘祖」。影片在中國社交媒體引起熱議，有網友說「造得好」，有人說「是不是太抬舉他了」。

余茂春在自己的推特帳號回應稱：「為了歷史的緣故，我想買下這件共產主義宣傳品，哈哈。」

報導指出，這尊銅跪像鑄造者「胡天墨」自稱是自由職業者，他撰文稱，看到余茂春對跪像的回應，「他居然不以為恥，反以為榮。他的這種厚顏無恥讓我更有勇氣，我要繼續和他鬥爭到底」。

余茂春是中國留美學生進入美國國務院對中政策核心圈的第一人，建議美國政府「將中共與中國人民區分開來」。兩年前他被母校重慶永川中學「除名」，又疑遭安徽故鄉余氏家族痛斥為「漢奸」，逐出族譜。

余茂春目前是哈德遜研究所高級研究員及胡佛研究所客座研究員。2022年12月中國外交部宣布對余茂春和另一人實施制裁，報復美方制裁兩名西藏官員。

余茂春當時在推特以中文與英文回應稱，制裁是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」。

余茂春出生於中國安徽，曾是高考（大學入學考試）狀元，1985年到美國修讀碩士、博士學位後定居，在美國海軍官校任教多年。

由於蓬佩奧反共形象鮮明，身為他中國政策首席顧問的余茂春，自然也被貼上反共的標籤。

余茂春2021年接受中央社訪問時曾表示，不覺得他整個人生界定、他的身分認同就是反共，他認為自己只是在說真話，不是為反對而反對。

他又說，中共所作所為跟國際標準、世界潮流及當代民主自由的根本原則完全不相符，「所以我覺得我說的是真話，而且我現在相信千千萬萬的中國人會同意」。

秦檜則是南宋宰相，被指賣國求榮謀害抗金名將岳飛，後人在紀念岳飛廟宇鑄造秦檜夫婦跪像。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120303