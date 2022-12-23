遭中國制裁 余茂春形容如榮譽勳章

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（中央社台北23日電）中國外交部今天宣布，制裁美國國務院前中國政策顧問余茂春，作為美國日前對兩名中國官員「非法制裁」的反制。余茂春在推特回應稱制裁是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」。

和余茂春一同被制裁的還有曾負責中國人權議題的前國務院職員史坦（Todd Stein）。

中國外交部今天發布「關於對余茂春、陶德．斯坦恩採取反制裁措施的決定」，自即日起祭出3項制裁措施，分別是凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行有關交易活動；對兩人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。

這份公告並稱，這次的制裁措施是針對美國於本月9日，以「西藏人權」問題為由，對兩名中方官員進行「非法制裁」後，依據「中華人民共和國反外國制裁法」相關規定進行的反制裁措施。

余茂春稍早在個人的社群平台用中文與英文回應。

他形容被制裁是「中國人民的敵人北京政府授予的榮譽徽章」，願中國人民早日獲得自由，成為自己國家的主人，「起來，不願做奴隸的人們！」

美國國務院於9日宣布制裁前中共西藏黨委書記吳英杰、西藏自治區公安廳長張洪波。

美國國務院表示，吳英杰在職期間指示官員在西藏自治區從事「社會穩定」政策，導致虐待、任意逮捕、拘禁等嚴重人權侵犯；張洪波則負責在西藏推動中共目標與政策，他在職期間自治區公安廳進行嚴重人權侵犯行動，包括任意拘禁及身體虐待。

余茂春向來主張美國強硬對抗中國，因此一直被中國視為眼中釘，在這次被制裁之前也曾傳出遭開除族籍、被母校除名。

星島日報報導，2020年時，中國網路上流傳一段影片，一群老人在一間掛著「憤怒聲討漢奸余茂春，開除余茂春族籍，驅逐出族譜」布條的會議室討論，稱「余氏宗族邀請新聞媒體，憤怒聲討漢奸余茂春。」

同年7月，中國網路流傳的另一則影片顯示，余茂春的母校重慶永川中學，將刻有名字的石碑從校園的牆上鑿除。據報導，這是當年校方慶祝余茂春成為文科高考（中國聯考）狀元的紀念。

余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大。自南開大學歷史系畢業後，後負笈美國，於柏克萊加州大學獲博士學位，畢業後到了美國海軍學院任教，擔任東亞和軍事史教授。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111223