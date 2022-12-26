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余茂春被中共制裁 反譏北京像鴕鳥又像井底之蛙
首頁 / 兩岸

余茂春被中共制裁 反譏北京像鴕鳥又像井底之蛙

2022/12/26 11:11（12/26 11:28 更新）
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中國外交部近日藉口「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」，制裁美籍學者余茂春（圖）和史坦，兩人皆說不在意被制裁。（中央社檔案照片）
中國外交部近日藉口「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」，制裁美籍學者余茂春（圖）和史坦，兩人皆說不在意被制裁。（中央社檔案照片）
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（中央社台北26日電）中國外交部近日藉口「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」而制裁美籍學者余茂春和史坦（Todd Stein），兩人說不在意被制裁，余更反譏中共面對國際批評，像井底蛙又像頭埋進沙堆裡的鴕鳥。

美國之音（VOA）今天報導，中國外交部23日發布聲明，制裁美國國務卿辦公室前中國政策首席顧問余茂春

余茂春小檔案

  • 1962年生
  • 學歷：南開大學歷史系、賓州史瓦摩爾學院、加州大學柏克萊分校
  • 經歷：美國國務卿蓬佩奧首席對中國政策和規劃顧問、美國公共電視網中國分析專家、美國國會聽證會專家
  • 1989年天安門學運時正就讀於加州大學柏克萊分校，支持當時的民主抗議
  • 1994年任教於美國海軍學院，教授中國與東亞、軍事歷史；在校主持亞洲論壇，主導亞洲議題相關活動
  • 著作：「戰略情報局在中國：冷戰序曲」OSS in China: Prelude to Cold War、「龍之戰：盟軍行動與中國命運 1937-1947」The Dragon’s War: Allied Operations and the Fate of China, 1937-1947
  • 參與撰稿：「如果中國攻打台灣：軍事策略、政治和經濟」If China Attacks Taiwan: Military Strategy, Politics and Economics、「中國軍事史」A Military History of China
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和美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）副主任史坦。

此前美國國務院於9日宣布，制裁中共前西藏黨委書記吳英杰、西藏自治區公安廳長張洪波，因這兩人曾在西藏執行「社會穩定」政策，嚴重侵犯人權。

余茂春以電郵回復VOA說，中共是個精於制裁的政權，每個中國人都時時刻刻在中共的制裁和懲罰之列，不喜歡就制裁，這叫無產階級專政，外國人也在此列，所以不奇怪被制裁。

他說，奇怪的是中共沒膽量詳列制裁他的原由，因為一旦具體說明反而凸顯中共的尷尬，使得北京當局被置於道義和正義的對立面。

余茂春表示，中共非常在意冠冕堂皇的面子問題，這跟中共的「偉光正」觀念有關，（中共）不說自己完美無瑕，就有政權穩定的危機，所以中共的內政外交都是從來不能加以批評和譴責的。

他說，於是一旦面臨國際社會的批評，像是涉及人權、芬太尼（Fentanyl）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒源起調查、北韓核武擴散等質疑，中共就像鴕鳥一樣一頭埋進沙堆，絕對不願配合。

余茂春指出，這種統治方式和古代、近代中國天朝上國的井蛙國策根本沒區別。

史坦同樣以電郵回復VOA說，自己並不太在意被制裁，絲毫不要緊，別因此轉移中共侵犯人權的焦點，重要的是被中國當局關押的數千名良心犯。

他所屬的CECC是隸屬美國國會的獨立委員會，專門監督中國法治發展和人權，自2000年成立以來，每年向美國總統和國會提交「中國人權和法治現狀報告」。

分析兩位學者被制裁，現居美國紐約的獨立學者虞平表示，余茂春先前遭安徽老家的余氏宗族除籍，也遭母校重慶永川中學除名，但對他影響都不大，史坦生活事業重心也都在美國，中方制裁更對他無礙。

他說，不過兩人在中國內部的消息來源恐受牽連並導致聯繫被切斷，而對其他友美的中方官員也會構成心理壓力。

虞平指出，中方這回的制裁可能與「白紙運動」有關，中共絕不會放過秋後算帳，必定先歸咎於外部因素，界定這是來自於意圖推翻共產黨的境外反華勢力搞煽動，接著再對內下手，所以兩人被制裁可能只是起頭而已。（編輯：曹宇帆）1111226

#中國
#余茂春
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