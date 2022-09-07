人權團體揭露：習近平領導下中國數十萬人被軟禁

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關注中國人權的非政府組織「保護衛士」報告顯示，習近平上台以來，估計數十萬人被監視居住。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）關注中國人權的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）6日發布報告，揭露中國自習近平上台以來，擴大使用「軟禁」範圍，估計數十萬人被「監視居住」。

根據報告，所謂「監視居住」是「指定居所監視居住」的輕度版本。

「指定居所監視居住」允許警方將嫌疑人關押在秘密地點長達6個月，包括專門修建的秘密關押場所，與改建的國營招待所房間等設施。

「監視居住」時間也長達6個月，但實施地是在家中，允許嫌疑人在監護下離開家門，可以使用電話、電腦等通訊設備，以及接受探訪。但是也可以剝奪這些權利，改為較嚴厲的形式，像是禁止嫌疑人與外界的所有聯繫、探視與離開軟禁地點，使其基本上處在單獨監禁，報告形容此為軟禁。

報告指出，從中共總書記習近平2012年上台以來，以及修訂的「刑事訴訟法」在2013年生效後，中國以法律名義實施軟禁的做法迅速增加。

報告稱，在中國最高法院的數據庫中，大約提到「監視居住」27萬次，但據估計，在習近平執政期間，至少有56萬到86萬人被以合法的形式「監視居住」。

「保護衛士」發現，根據官方數據，在習近平執政2013年，「監視居住」措施被用於5549起案件中，2014年該數字急劇增加到2萬8704例，增加417%。後續每年數據大致增加。

報告指出，「監視居住」濫用範圍巨大，形容這是一個讓當局在法律不允許拘留或逮捕時，能夠控制嫌疑人的強大武器。

報告並列舉相關受到「監視居住」的案例，包含中國公益組織「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊、無錫維權人士沈愛斌、遼寧維權人士趙振甲等人。（編輯：陳沛冰）1110907