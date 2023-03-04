雲南再傳缺水限電 工廠被要求減產4成

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（中央社台北4日電）繼去年9月兩輪限電後，中國水力發電大省雲南近期再傳缺水限電，而且這一次限電要求更高，下令工廠減少40%的運行產能，已經衝擊電解鋁、鋅等當地高耗能產業的生產。

據陸媒證券時報e公司今天報導，豐富的水電資源，使得雲南憑藉低廉的用電成本，吸引一眾高耗能產業來此投產。然而近年來，受來水量減少影響，雲南地區限電消息不斷。

2月下旬，雲南再度傳出當地部分行業企業壓減用電負荷的消息，為了減少限電影響，已有企業將年度檢修計畫提前。

報導引述多名行業分析人士指出，此次雲南限電仍受當地來水較少影響，也不排除其他地區跟隨限電的可能。目前限電持續多久尚未有時間表，涉及行業產能已下調。

報導指出，經歷2021年的「能耗雙控」、2022年的限電停產，水電大省雲南再度傳出限電消息。這也是繼2022年9月的兩輪限電之後，雲南地區第3輪大規模限電。

中國一家大型鋁企人士指出，雲南2022年9月以來限電不斷持續，第一輪限電壓減產能規模10%，第二輪達到20%，而這一次進一步壓縮運行產能，達到40%。公司在雲南的部分生產已依照當地要求關停，目前運行產能僅為總量的60%。

作為電解鋁的上游企業，河南一家碳素生產企業負責人也表示，上週有好幾家雲南客戶落地了限電要求。如果時間持續較長，肯定對公司陽極銷售有很大影響。

上海鋼聯鋁事業部分析師姚馨也證實，2月18日雲南省電解鋁企業已再度接到壓減負荷要求。除文山某鋁廠暫不要求外，其他鋁廠的壓減負荷比例擴大至40%至42%不等，目前已按要求於2月27日落實完成。

姚馨還提到，在落實電解鋁限負荷要求後，鋅及工業矽生產企業也陸續接到限負荷通知，說明雲南省電力供應仍維持緊張態勢。

雲南限電再度加碼，主因還是來水不及預期所致。

光大期貨有色金屬分析師劉軼男指出，去年由於夏季高溫，全國用電量較高，多地水庫水位下降較快。此後水庫水位一直沒有得到很好的回補，幾大水庫水位目前都處於近6年最低水準。若枯水季延長，雲南水力發電量或將大幅減少。

他指出，去年西南地區就出現了普遍乾旱的情況，今年降雨量更是明顯低於往年。

姚馨也指出，今年以來，四川南部、雲南大部來水偏少8成以上。截至2月28日，四川南部、雲南大部、貴州西部、廣西西北部等地有中到重度氣象乾旱。而自2022年下半年開始的降雨偏少情況，導致雲南省內各江河電站水位普遍處於低位，導致水力發電占比較大的雲南省整體電力供應緊張，電力供需缺口較大。

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報導指出，作為中國的水電大省，雲南水電裝機規模居全國第二；目前全國排名前10的水電站中，雲南就有7座。2022年，雲南省發電量為3747.94億千瓦時，其中水力發電就達到3038.82億千瓦時。然而水電「靠天吃飯」的秉性，使得當地電力供應處於不穩定狀態，且難以改變。

阿拉丁電解鋁研究員蘇延波認為，乾旱或會對電解鋁供給形成持續影響，今年不排除後續再次限電的可能。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120304