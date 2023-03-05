兩會側記／你的戒備日常 我的混身不適應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京5日電）雖然早有預期，進入「兩會時間」的中國首都北京會戒備森嚴，但當記者在人大開幕會早上走上北京街頭，映入眼簾的是街口站著挺立的武警，內心仍有不小衝擊。

從小生長在已政治民主化的台灣，難以想像自身父輩曾經歷過的威權時代生活。但是從開始駐點北京後，即能感覺到這裡的生活氛圍，與自由多元的台灣不同，北京的氛圍帶有著些許壓抑。

隨著駐點的機會不斷累積，明知道各種政治大會或敏感日子在北京輪番出現前，街上的武警、公安會增多，各種檢查也會變多。

但當今天上午，信步走在北京宿舍外的街頭上，看到武警兩人為一組、背對背的站著直挺挺，官方拉起紅色的「警戒線」圍住，並架設攝影機，形成自成一格的區域。大約100多公尺的距離，看到3組如此畫面，赤裸裸的監視，內心仍起了不小震撼。

「這是什麼意思？」、「為什麼要架設攝影機對著武警？」、「民眾怎麼想呢？」在心裡自問著。走在路上，看著中國民眾不以為意的走自己的路，整條街上可能就只有自己，對這樣的景象感到不自在。

這樣的戒備，也反映在今天去搭乘地鐵，檢查變得嚴格上。平常時日，在北京搭乘地鐵本就要把隨身物品過安檢機器，安檢人員會用金屬探測儀「隨意」掃一下。

但今天過安檢機時，卻被示意要稍候一下，待前一個人被徹底檢查一番後，「就輪到你了」。

開大會的北京，除了武警與公安之外，沿途路上還有守望崗的志願者，他們會穿上紅色的外套、帶上紅帽，臂膀上會別上「志願者」的紅袖章，兩兩成群，散落在北京各個角落，加強戒備，如臨大敵，令境外來的民眾感到詫異。（編輯：邱國強）1120305