中國政協委員：借鑑竹科經驗 建設中關村聚落

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（中央社台北7日電）被列為「台灣籍」的中國全國政協委員陳軍日前提案建議，借鑑台灣新竹科學園區及工業技術研究院發展經驗及模式，推動北京市中關村科技聚落加速成為「世界領先科技園區」和「創新高地」。

中國台灣網報導，兼任中國「民主黨派」之一「台灣民主自治同盟」中央委員的陳軍，日前提交以「關於借鑑台灣新竹科技園發展經驗，推動中關村加快建設世界領先科技園區和創新高地」為題的提案。

陳軍在提案中指出，美國矽谷、英國劍橋、新加坡科學園、台灣新竹科技園（科學園區）等科技創新園區，是目前世界上最頂尖科技創新園區的典型代表。而北京中關村作為中國「原始創新的策源地、自主創新的主陣地和高科技企業的出發地」，可借鑑台灣竹科的相關經驗。

提案列舉了4大項中關村可借鑑竹科的經驗，分別是「強化頂層設計，營造鼓勵創新的體制和環境」；「堅持自主創新，提高科技成果轉化效能」；「外引、內培並舉，打造高端人才蓄水池」；「完善資本市場，促進科技與金融深度融合」。

提案稱，中關村在「外引、內培並舉，打造高端人才蓄水池」大項中，可借鑑台灣工研院模式，利用高校（大學院校）和科研機構加強高水準科技人才培養，透過人才衍生創業培育高科技企業。

同時，中關村還可參考竹科作法，對企業雇用本地科技人員占全部科技人員比例作出明確規定，不符合的企業則無法享受免稅政策。

提案還主張，中關村應「完善企業收入分配機制」。其中包括鼓勵企業分配股份給員工，並允許科技人員用其專利權或專門技術作為股份投資。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120307