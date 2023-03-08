中國設中央科委會重整科技部 聚焦核心技術突破

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（中央社台北8日電）中國國務院擬將科技部重整，並組建中共中央科技委員會以加強黨對科技工作領導。分析指出，未來科技部將更專注於統籌在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水準科技自立自強。

中國全國人大會議昨天聽取國務院提交審議的「國務院機構改革方案」。內容集中在科技、金融、數據等改革，其中，將重新組建科技部，調整其現有職責，並將部分職能劃轉其他部門。

綜合每日經濟新聞及明報報導，科技部職責調整方面，主要涉及加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理等。

國務院提出的「關於國務院機構改革方案的說明」顯示，這次黨和國家機構改革，加強黨中央對科技工作的集中統一領導，組建中央科技委員會，其辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

國務院秘書長肖捷昨天在全國人大會議針對方案說明時表示，科技創新在國家現代化建設全局居核心地位。面對國際科技競爭和外部打壓的嚴峻形勢，必須進一步理順科技領導和管理體制，以統籌在關鍵核心技術上「攻堅克難」，加快實現高水平科技自立自強。

重組後的科學技術部不再參與具體科研項目評審和管理，主要負責指導監督科研管理專業機構的運行管理，加強對科研項目實施情況的督促檢查和科研成果的評估問效。

新京報引述中國工程院院士劉中民說，表面上是劃走了科技部一些職責，實際上是大大減少了事務性工作，主抓更加宏觀的布局設計，能更好發揮國家體制優勢，籌劃組織戰略研究，更容易統籌全國的科技力量。

新京報引述首都科技發展戰略研究院院長關成華說，新的改革議案更加強調科技部對全國科技創新管理的統籌協調職能，重點承擔宏觀及部分中觀層面的科技創新管理工作。

近年中國面對美國在科技方面的圍堵，限制一些高科技技術和產品出口至中國，中共總書記習近平曾多次強調要加快科技自立的步伐。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120308