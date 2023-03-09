更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國官方：內蒙露天煤礦坍塌53人失聯或死亡

2023/3/9 14:00（3/9 14:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國內蒙古一座露天煤礦2月22日發生大面積坍塌事故。圖為23日晚間現場救援情況。（中新社）
中國內蒙古一座露天煤礦2月22日發生大面積坍塌事故。圖為23日晚間現場救援情況。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國內蒙古阿拉善左旗新井煤業一座露天煤礦2月22日發生大面積坍塌事故，中國應急管理部部長王祥喜7日交待最新情況，指事故造成53名工人失聯或死亡，今後防止重特大事故是重中之重工作。

此前陸媒報導，截至2月23日晚間，這起事故僅救出12人，其中6人生還，6人死亡，當時仍有47人失聯。

中國青年報7日報導，在14屆全國人大一次會議第二場「部長通道」上，王祥喜交待這起事故的最新情況。

他表示，內蒙古阿拉善露天煤礦發生的重大坍塌事故，造成53名工人失聯或死亡，對此感到十分痛心，教訓十分深刻。下一步會把防止重特大事故作為重中之重的工作。

王祥喜表示，前3年全國開展了安全生產3年專項整治行動，下一步要不斷鞏固深化。今年也要繼續重點行業領域的重大隱患排查專項整治，建立責任清單及數據庫，限期整改、閉環管理，守住不發生重特大事故的底線。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120309

#王祥喜
#中國
#內蒙古
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族