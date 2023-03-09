中國官方：內蒙露天煤礦坍塌53人失聯或死亡

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（中央社台北9日電）中國內蒙古阿拉善左旗新井煤業一座露天煤礦2月22日發生大面積坍塌事故，中國應急管理部部長王祥喜7日交待最新情況，指事故造成53名工人失聯或死亡，今後防止重特大事故是重中之重工作。

此前陸媒報導，截至2月23日晚間，這起事故僅救出12人，其中6人生還，6人死亡，當時仍有47人失聯。

中國青年報7日報導，在14屆全國人大一次會議第二場「部長通道」上，王祥喜交待這起事故的最新情況。

他表示，內蒙古阿拉善露天煤礦發生的重大坍塌事故，造成53名工人失聯或死亡，對此感到十分痛心，教訓十分深刻。下一步會把防止重特大事故作為重中之重的工作。

王祥喜表示，前3年全國開展了安全生產3年專項整治行動，下一步要不斷鞏固深化。今年也要繼續重點行業領域的重大隱患排查專項整治，建立責任清單及數據庫，限期整改、閉環管理，守住不發生重特大事故的底線。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120309