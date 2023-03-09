王滬寧：堅定不移爭取和平統一前景促進兩岸交流

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（中央社台北9日電）中共政治局常委王滬寧今天上午在參加全國人大「台灣代表團」審議時聲稱，要「堅定不移爭取和平統一前景，堅定不移促進兩岸交流合作、融合發展，堅定不移反對台獨分裂和外來干涉」。

據新華社報導，在聽取代表發言後，王滬寧宣稱，中共18大以來，總書記習近平就對台工作提出「一系列重要理念、重大政策主張」，形成「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，陸方「進一步掌握了實現祖國完全統一的戰略主動」。

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他宣稱，要全面貫徹中共20大精神，堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推動兩岸關係朝著「正確方向」發展。

王滬寧還稱，要「堅定不移爭取和平統一前景，堅定不移促進兩岸交流合作、融合發展，堅定不移反對台獨分裂和外來干涉，堅定不移團結台灣同胞攜手致力民族復興，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120309