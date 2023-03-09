中國機構改革 金融監管單位員工恐減薪50%增風險

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（中央社台北9日電）中共推出「黨和國家機構改革方案」、國務院機構面臨調整之際，外媒報導，中國金融監管機構因被列為調整之列，員工正面臨減薪50%的現實，初級員工人民幣2萬元的月薪恐將減至1萬元以下。

彭博報導直指，中國金融監管機構正面臨「大規模減薪」，因為中國當局正全面改革監管制度，進一步對規模達60兆美元的中國金融業加緊管理，並響應中共總書記習近平的「共同富裕」號召。但大幅減薪可能會降低監管官員的積極性，產生風險。

根據7日公布的「國務院機構改革方案」，中國將設立「國家金融監督管理總局」取代原有的中國銀行保險監督管理委員會，負責監管證券業以外的所有金融行業，並納入中國證監會及中國人民銀行的金融監管及消費者保護業務。而這一新監管機構的員工，將獲得與國家公務員同等的薪酬。

報導引述知情人士透露，這意味著新監管機構的一些官員，可能面臨超過50%的減薪。目前，中國證監會和銀保監會是為數不多的、員工薪資遠高於一般公務員薪資的中央政府機構。

知情人士說，目前中國證監會的一些初級員工，目前每月薪資加上所有福利可達人民幣約2萬元（新台幣約8.9萬元）。但在這一改革過後，這一數字可能會降到1萬元以下。

報導指出，在中國政府努力重新穩定經濟之際，有關部門正保持高度警惕，防範重大經濟和金融風險。但大幅減薪可能會削減金融風險防控第一線官員的積極性，產生適得其反的風險。

同時，被列入公務員行列，也將使監管人員一旦離職更難轉換工作。因為中國規定禁止公務員轉往原本所涉的業務領域任職。

香港大學商學院金融學教授陳志武表示，由於中國證監會和銀保監會以往與政府機構分類不同，監管機構在制定薪資上有更大的自由裁量權，通常高於公務員。但「有了新的職位定義，他們中的一些人可能不得不接受減薪50%或更多，不會高興的」。

報導指出，作為「共同富裕」的一部分，習近平已下令對民營企業進行全面打擊，以控制過去幾年的「資本無序擴張」，這一行動已經蔓延到金融部門。其中，國有銀行員工也面臨減薪，甚至連國際銀行也被告知要注意薪酬結構。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120309