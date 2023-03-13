香港大學本地教員近4年減14%

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（中央社記者張謙香港13日電）據報導，近4年來，香港8所政府資助大學的本地教員減少了14%，具中國大陸背景的教員則激增35%，有人正面看待，也有人認為本地學者憂慮政治氣氛。

明報今天在報導中引述教育資助委員會的資料指出，本地各大學的大陸教員（包括海歸）人數持續上升，由2017至18學年的1175人增至2021至22學年的1592人。

同期間，本地教員由2003人減少至1722人，其他國籍的教員人數沒有明顯變動。

按比例計，大陸學者占整體教員由24.4%升至32%，本地學者則由41.5%跌至34.6%。

在各所大學中，理工大學的本地學者減少最多，5年間由506人減至380人，跌幅達24.9%；同期間，理大的大陸學者由154人增加近一倍至297人。

此外，嶺南大學的本地學者同期減少約兩成。

報導引述中文大學新聞與傳播學院教授李立峯說，近年社會環境導致不少海外和本地學者離港；而大陸改革開放後有更多大陸學生到海外留學，全球「海歸」學者不斷增加，大學招聘時聘請較多「海歸」背景的大陸學者屬自然現象。

本月初離港赴英的英國布里斯托大學歷史系教授葉健民說，客觀而言，「海歸」學者學術能力強，出版論文能力「驚人」；近年香港不同大學都設有大陸分校，大學增聘大陸學者或出於生源考慮。

他認為，近年離港的本地學者資歷較深，積極參與本地社會事務，他們離港會令學術界失去一定動力。

此外，資深學者以往在大學行政層面可為年輕學者抵擋部分政治壓力，例如後者被投訴時「在委員會頂一頂」，如今資深學者紛紛離開，葉健民憂慮年輕學者未來需承受更大壓力。

但整體而言，葉健民認為，政治取向不分國籍，不相信大陸學者的增加會削弱學術自由。他形容部分本地學者及大學管理層也保守。

報導同時引述中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，本地學者人數及比率下跌，反映不少學者近年離港，他們普遍對社會氣氛失望，憂慮在目前政治環境下做研究會誤觸「紅線」，也有外國學者對於來港有顧慮。（編輯：周慧盈）1120313