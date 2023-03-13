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中國大陸廣播滲透統戰 陸委會一個月內提解方

2023/3/13 13:19（3/13 14:18 更新）
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立委13日質詢提及中國大陸廣播電台對台滲透統戰問題，陸委會主委邱太三（前）表示，將在一個月找相關單位進行基本了解、討論，提出未來解決方案。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日
立委13日質詢提及中國大陸廣播電台對台滲透統戰問題，陸委會主委邱太三（前）表示，將在一個月找相關單位進行基本了解、討論，提出未來解決方案。中央社記者鄭清元攝 112年3月13日
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（中央社記者李雅雯台北13日電）陸委會主委邱太三今天回應立委所提中國大陸廣播電台對台滲透統戰問題。邱太三表示，將在一個月找相關單位進行基本了解、討論，提出未來解決方案。

立法院內政委員會13日邀集陸委會進行業務報告，邱太三答詢作出上述表示。

立委賴品妤接獲民眾陳情，民眾反映行經苗栗、新竹收聽廣播，本欲收聽本土電台節目，竟然聽到隸屬對岸的中國華藝廣播公司對台統戰內容，內容全是對待台灣青年如家人、鼓勵台灣青年前往對岸等內容。

賴品妤說，NCC對於這個情況回應，這是因為竹苗等縣市距離福建較近，所以容易收到對岸廣播內容。經過實測，對岸數個廣播電台對台統戰內容在台灣各地都可以接收到，不是僅限於竹苗等縣市。

她批評，廣播儼然是對岸對台系統性統戰工具，無所不用其極地對台滲透，有資訊落差者容易受到影響。

她強調，陸委會必須擔負起責任，一個月內召開跨部會討論，對於這些統戰廣播加以分析，接著提出應對方案，甚至考慮修正相關法規；另也要提醒民眾這類統戰宣傳，還要示警被蓋台的本土廣播電台。

邱太三回應，中國大陸透過廣播系統對台滲透、干擾，主要依循兩種模式，一種是直接蓋台；另一種則是台灣廣播電台接受託播，播放對岸委託內容，關於後者，若有違反相關法規，文化部會針對託播情形處理。

邱太三指出，會在一個月內找相關單位對於這些問題和未來處理方案加以討論，再報告上層如何處置。（編輯：曹宇帆）1120313

#邱太三
#陸委會
#統戰
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