專家：習近平派出親信監管 進一步控制金融系統

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（中央社台北15日電）中國國家主席習近平獲第3任期，面對經濟不振、房市低迷，專家表示，每當遇到問題，習近平的解決辦法「是更大的集權」，近期將賦予親信關鍵職務，進一步鞏固對金融體系的控制。

紐約時報今天報導，在剛閉幕的中國全國人民代表大會年度會議上，習近平對中國的監管框架推出了一系列大刀闊斧的改革措施，讓中共高層對金融政策和銀行監管擁有更直接的控制。

其中包括組建國家金融監督管理總局，這個新機構將負責監管中國400兆人民幣的金融體系。此外，預計中共還將恢復一個直接向最高領導層報告的中央金融工作委員會，這個委員會過去曾於1998年亞洲金融危機後成立，為的是讓中共領導人能在監管上起作用。

報導指出，中國經濟正在失去曾經的活力，地方政府因嚴格的新冠「清零」政策耗盡財政，加上房地產市場的崩潰讓情況變得更糟，因為地方政府以前能透過賣地獲得一筆可靠的收入。

在此情況下，預計未來幾天，習近平的親信們將被賦予關鍵的監管職務，對監管框架進行更多改組，進一步鞏固中共對金融體系的把控。

對此，德國墨卡托中國研究中心（Merics）經濟學家曾林（Max Zenglein）說，這與習近平過去10年推出的政策非常一致，「每當遇到問題，他的解決辦法都是將權力更多地集中到中共手裡」。

史丹佛大學管理與金融學教授達菲（Darrell Duffie）認為，中國想使用更多的監管來糾正過去的錯誤，這次想糾正的是「過度金融繁榮」，因導致了房地產行業負債累累，幾十家房地產開發商拖欠貸款。

澳新銀行研究中心的高級中國策略師邢兆鵬則在一份報告中指出，但這樣做需要技巧，因為當局需要在確保銀行和企業不過度依賴高風險貸款的同時不扼殺經濟，因為信貸「仍是最重要的增長動力」。

報導認為，對習近平來說，讓金融行業符合他的願景極其重要。他需要銀行家們按照政府希望的方式分配資金，防止國內資金流向海外，同時謹慎行事，避免過度發放貸款，危及金融體系。

此外，金融監管機構改革也證實，無論是政治、軍事還是經濟，所有的權力都掌握在習近平手中；3月10日2952名全國人大代表投票通過了習近平打破慣例的第3個國家主席任期，沒有一人投反對票。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120315