胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富

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（中央社台北23日電）胡潤研究院今天公布最新胡潤全球富豪榜，農夫山泉董事長鍾睒睒以人民幣4650億身家蟬聯中國首富；中國則以969名10億美金企業家領跑全球。

據胡潤研究院官網新聞稿，過去一年全球平均每週減少5名10億美元企業家，其中3名在中國。全球10億美元企業家人數比去年少了269人，是歷年減少人數最多的一次，達3112人。

中國雖然減少了164人，仍以969名10億美元企業家領跑全球；美國第二，有691人，比去年減少25人；中國和美國擁有全球53%的10億美元企業家；印度以187人排名第三，比去年少了28人；德國取代英國，以144人排名第四。

去年有445人落選胡潤全球富豪榜，是歷年來落榜人數最多的一次，中國最多達229人（占51%），其次是美國（44人），第三是印度（40人）。

去年有176張新面孔入榜，中國最多達69人（占4成），其次是美國（26人），第三是印度（16人）。

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中國富豪方面，69歲的農夫山泉董事長鍾睒睒身家跌4%至4650億元，蟬聯中國首富，全球排名保持第15位。騰訊主席馬化騰身家下降25%至2600億元，位列中國第二，全球排名31位，相較去年下降三位；第三位的為字節跳動創辦人張一鳴，其身家跌31%至2500億元，全球排名34位。

2023年胡潤全球富豪榜的財富計算截止日期為2023年1月16日。這是胡潤研究院連續第12年發布全球富豪榜。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120323