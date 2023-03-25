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李強主持國常會 誇稱脫貧攻堅勝利是千年德政

2023/3/25 11:50
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（中央社台北25日電）中國大陸國務院總理李強24日主持國務院常務會議，確定國務院2023年重點工作分工並聽取簡報，他在會中說，脫貧攻堅取得全面勝利，堪稱中共領導人民進行的偉大實踐，自誇是「千年德政」。

據新華社報導，李強召開國常會，研究優化完善部分階段性稅費優惠政策，審議「三農」（農村、農業、農民）重點任務工作方案，並聽取鞏固拓展脫貧攻堅成果情況的簡報。

報導指出，會議根據中共總書記習近平重要指示批示精神、中央經濟工作會議部署和全國兩會精神，確定今年國務院10個方面、103項重點工作，並逐項明確責任單位和完成時限。

在脫貧攻堅部份，會議強調脫貧攻堅取得全面勝利，「是我們黨領導人民進行的偉大實踐，是千年德政」，必須作為重大的政治任務，繼續壓緊壓實各方責任，全面抓好政策和工作落實，緊盯薄弱地區、重點人群和關鍵環節，牢牢守住不發生規模性返貧的底線。

此外，會議決定，延續和優化實施部分階段性稅費優惠政策。

包括將符合條件行業企業研發費用稅前加計扣除比例由75%提高至100%的政策，作為制度性安排長期實施﹔還將減半徵收物流企業大宗商品倉儲用地城鎮土地使用稅政策、減徵殘疾人就業保障金政策，延續實施至2027年底。

以及減徵小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不超過人民幣（下同）100萬元（約新台幣441萬元）部分所得稅政策、降低失業和工傷保險費率政策，延續實施至2024年底；今年底前繼續對煤炭進口實施零稅率等。

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上述政策預計每年減輕負擔規模超過4800億元。會議要求做好政策宣介，積極送政策上門，確保企業應享盡享。

陸媒澎湃新聞報導，上海國家會計學院財稅專家宮映華表示，今年的減稅降費政策會重點突出「扶貧」和「濟弱」的政策方向，同時，減稅降費從規模性轉向結構性，從階段性轉向制度性，進行立足長遠的稅制改革，穩定持續的釋放減稅的紅利。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120325

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