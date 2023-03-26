中國部落客「編程隨想」判刑7年 曾教網友翻牆、被奉為政治啟蒙

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（中央社台北26日電）中國知名部落客「編程隨想」在消失近兩年後傳出因「煽動顛覆國家政權罪」遭判刑7年。本名阮曉寰的「編程隨想」在網上教導如何「翻牆」、 規避政府追蹤，並發表談論政治社會議題文章。

綜合美媒自由亞洲電台（RFA）、德國之聲（DW）中文網等媒體報導，阮曉寰1977年出生，被捕前住在上海，曾在2008年北京奧運會期間擔任大會訊息安全系統總工程師。

阮曉寰在2009年創建了「編程隨想」中文部落格。早期內容以撰寫程式的技術文章為主，後來轉為分享「翻牆」（突破中國的網路防火牆限制）方法、對中國政府的批評、外媒對中國報導轉載等，並提供電子書下載和郵件訂閱等功能，不少中國網民奉他為「政治啟蒙」。

人權律師尚寶軍本月21日在社群平台推特公開了「編程隨想」妻子貝女士的救助訊息，表示其丈夫阮曉寰在2021年5月10日被政府帶走。

據報導，今年2月，阮曉寰因「涉及國家秘密」接受不公開審判，被上海市第二中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處7年有期徒刑，剝奪政治權利2年，沒收財產人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）。

知情人士說，過去一年多來，當局都不允許家屬探望阮曉寰。時隔近兩年，貝女士在開庭時才終於再度見到其丈夫，她表示他瘦得只剩下原來的一半、大半頭髮已經變白。

根據網上流傳的判決書，檢方指控被告阮曉寰在2009年6月至2021年5月期間因「長期對中國政治體制、社會治理模式存在不滿情緒，在其居住地多次使用自用電腦編寫百餘篇造謠、誹謗的煽動性文章，內容涉及抹黑中國現行體制、煽動顛覆國家政權、意圖推翻社會主義制度，並通過境外網路平台發布，造成大量網民瀏覽、評論、轉發、效仿等惡劣後果。」

貝女士對判決書多處內容表達質疑，並透露法官在宣判後以「案件涉及國家安全」要求她保密，但她認為「既然這是公開判決書，我保留公開它去尋求社會援助的權利」。

據報導，早在2017年，「編程隨想」與網友談及安全問題時曾表示，若他在全平台無任何活動超過14天，則意味著遭到當局抓捕或人身遭到意外。有網友認為他在12年間匿名單兵作戰，已是奇跡。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120326