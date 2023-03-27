出師不利 中國前兩月工業企業利潤衰退22.9%

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）穩定產業發展、促進經濟復甦是今年中國視為重中之重的任務。然內外因素衝擊，經濟數據顯示這個目標道阻且長。中國今年前兩月規模工業企業利潤大幅衰退22.9%，創近兩年同期新低。

中國統計局今天發布今年前2個月「規模以上工業企業利潤」，利潤總額約人民幣8872.1億元（約新台幣3.94兆元），年減達22.9%。

中國在去年底解除嚴格的疫情管控後，如何從長達3年的疫情重創中走出來，並且令產業穩定發展、促進經濟復甦，成重要任務。今年的政府工作報告更將經濟成長率目標訂在5%左右。然而，規模以上工業企業利潤的年增幅「出師不利」，創下近兩年同期最低，且呈現負成長。

據中國官方定義，「規模以上工業企業」是指主營業務的年收入為人民幣2000萬元及以上的工業法人單位。比較過去兩年1-2月的規模以上工業企業利潤年增幅，2021年為178.9%、2022年為5%。

據中國國家統計局工業司統計師孫曉分析，今年前兩個月工業企業利潤較去年衰退，主要是受到多個因素同時影響的結果。

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他指出，從收入看，雖然工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，企業營業收入年減1.3%，降幅較去年12月份增加1個百分點；從成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，使工業利潤下降18.6個百分點；從價格看，生產者物價指數（PPI）受同期基期較高影響，前兩個月年減幅1.1%，降幅較去12月擴大，對企業盈利形成較大壓力。

孫曉認為，隨著生產秩序復常，需求逐步恢復，產銷銜接能力提高，工業企業利潤將逐步回升。（編輯：張淑伶）1120327