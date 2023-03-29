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疫後交流 大陸國台辦：台灣工商團體將陸續到訪

2023/3/29 11:52
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（中央社記者李雅雯台北29日電）工商團體先前陸續表態赴陸交流。中國大陸國台辦今天表示，全國工業總會、三三企業交流會和工商協進會聯合團將分別於4月、5月到訪。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日在記者會上作出上述表示。

朱鳳蓮表示，年初推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化後，兩岸經貿交流熱絡，「台灣工業總會將於4月17日至21日組團來訪，三三企業交流會擬與工商協進會於5月聯合組團來訪」。

她說，地方涉台經貿活動持續籌備中，青海省於4月或5月舉辦第二屆兩岸企業家共謀高品質發展論壇，福建省於4月舉辦首屆海峽兩岸鄉村振興與共同富裕論壇、於5月舉辦海峽兩岸商品交易會，湖北省於6月舉辦第17屆湖北武漢台灣週。

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朱鳳蓮指出，兩岸同胞相互交流交往的熱情高漲，特點尤其呈現在文化交流、民俗信仰、青年交流、體育和新聞媒體交流等領域，「對促進兩岸同胞瞭解和理解有積極意義」。

全國商業總會理事長許舒博甫於21日至25日率團訪問北京，其為疫後第一個出訪中國大陸的工商團體。訪問團期間拜訪國台辦、中國銀行保險監督管理委員會、商務部、北京市政府、中國海關總署、文化和旅遊部及台企聯等單位。（編輯：曹宇帆）1120329

#朱鳳蓮
#國台辦
#工商協進會聯合團
朱鳳蓮
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