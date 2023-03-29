馬英九見湖北書記：兩岸求同存異 才能行穩致遠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉武漢29日電）前總統馬英九今天下午抵達湖北武漢。他在會見中共湖北省委書記王蒙徽時表示，兩岸要交流與合作，期待大陸方面能夠更深入了解台灣的心聲，求同存異，方能行穩致遠。

馬英九今天下午從南京南站搭乘高鐵前往湖北武漢。中國大陸官方安排湖北省「一把手」、省委書記王蒙徽在東湖賓館與馬英九一行會面。

馬英九表示，他卸任後在東吳大學擔任講座教授，有很多大陸學生跟台灣學生一起上課，讓他更深入體認兩岸青年交流的效果與重要性。兩岸年輕人在年輕的時候就能夠彼此交流、相互瞭解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的幾率就會越低。

他強調，這次帶青年學生與大陸學生進行交流，考慮就在於此。希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。同時，也期待大陸方面能夠更深入了解台灣的心聲，求同存異，方能行穩致遠。

馬英九說，湖北是一個飽含人文歷史韻味之地，此行將拜訪黃鶴樓、東湖綠道，武昌起義軍政府的舊址也在此，這是近代重要的歷史遺跡。這次也會在武漢大學進行此行第一場學生交流。

他提到，這一次來到大陸，走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，是中華文化所講究的慎終追遠，「我個人特別覺得能夠一償夙願而感到非常欣慰」。

王蒙徽則稱馬英九為「馬英九先生」，並向馬英九一行介紹湖北省的經濟、科教等相關情況，並說湖北在中國近現代歷史上扮演著重要角色，發生了改變中國歷史的辛亥革命，這場革命結束了在中國延續的2000多年的封建，「打開了中國進步潮流的閘門，為實現中華民族偉大復興探索道路」。

他也向馬英九介紹湖北與台灣的合作，並說將秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福廣大「台胞」，促進兩岸福祉。（編輯：邱國強）1120329