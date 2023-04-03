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中國經濟金融展望報告 預測Q1經濟成長率4.1%

2023/4/3 16:32（4/3 17:01 更新）
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圖為2月25日在中國民眾在北京逛街。（共同社）
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（中央社記者李雅雯台北3日電）中國銀行研究院發布「中國經濟金融展望報告」，預測中國第1季經濟成長率4.1%左右；第2季將全面進入疫後修復期，可見消費恢復、基建和製造業投資加快成長、出口有望修復。

第一財經報導，中國銀行研究院3日發布中國經濟金融展望報告，報告預測第1季經濟成長率4.1%左右；第2季成長7.6%左右，將較第1季上升3.5個百分點左右，將為全年高點。

報告指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響消退，經濟持續恢復，生產、需求雙雙改善，就業、物價整體穩定，市場信心和預期顯著好轉，內需回升彌補了外需放緩壓力，經濟運行呈現穩定回升態勢。

報告又指出，房地產市場復甦持續性仍有待觀察。民眾購屋預期改善仍需要時間，在「房住不炒」基調下，政策鼓勵剛需購房，超額儲蓄轉往房地產行業釋放規模有限；另一方面，民眾對於房屋交付風險仍存擔憂。

報告建議，可延續供需兩端政策支持力度，穩固房地產復甦基礎，繼續優化因城施策，以支持民眾合理購房需求；在房地產市場調整方面，可適當地取消不合理的限購、限價、限貸措施，更多地運用市場化手段。

報告強調，目前中國經濟正處於穩步恢復階段，金融政策要繼續發力，助力經濟持續向上；矽谷銀行倒閉等風險事件仍在發酵，慎防其透過資本流動等管道對中國產生負面溢出效應，另也要做好金融風險的防範應對工作，維護金融穩定。（編輯：陳沛冰）1120403

#中國
#中國銀行研究院
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