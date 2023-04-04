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中國違反協議自封上海主教 教廷：幾天前才獲告知

2023/4/4 23:51
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（中央社梵蒂岡4日綜合外電報導）教廷今天表示，北京當局已任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教。此舉顯然違反了教廷和中國間的主教任命協議，教廷表示，「幾天前」才獲中方告知此項決定。

路透社報導，教廷指出，今天稍早才由媒體得知沈斌已獲正式任命。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）說：「有關教廷對此事的看法，我目前無可奉告。」

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梵中2018年簽署主教任命協議，內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中國政府同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體曾分析指出，中國是盼藉梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。

中國已非首次無視梵中主教任命協議。去年11月26日，梵蒂岡曾大動作發出聲明，對於中國任命彭衛照為江西教區輔理主教表達「意外及遺憾」，並稱「江西教區未獲聖座承認」，且中方單方面任命主教的行為「沒有按照梵蒂岡與中國雙方現有的對話精神，以及在2018年簽署的主教任命臨時協議」。（譯者：林治平）1120404

#中國
#教廷
#沈斌
沈斌
天主教媒體：中國毀梵中協議 不甩教宗自封上海主教天主教上海主教職缺空10年 政協常委沈斌接任
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