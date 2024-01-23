更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 兩岸

中共黨紀處分納統計造假 情節嚴重可開除黨籍

2024/1/23 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中共將「統計造假」納入黨紀律處分，中國國家統計局強調，造假是統計領域最大的腐敗，嚴重影響干擾甚至誤導宏觀決策，對直接責任者和領導責任者可依情節嚴重程度給予警告至開除黨籍。

中國國家統計局網站22日發文，對統計造假被納入「中國共產黨紀律處分條例」提出說明。指透過展開專項糾治，有效遏制統計造假情勢，但仍有一些地方領導幹部正確政績觀還不牢固，個別地區黨政領導幹部違法干預統計工作問題仍有發生，因此新規為防懲統計造假問題提供紀律保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這篇文章指出，統計造假是統計領域最大的腐敗，嚴重影響統計數據品質，干擾甚至誤導宏觀決策，納入處份範疇，可對直接責任者和領導責任者依據情節嚴重程度給予警告直至開除黨籍的處分，對促進統計事業高品質發展具有重大意義。

2023年12月，中共中央印發修訂後的「中國共產黨紀律處分條例」，將統計造假納入違反黨的工作紀律有關條款，而統計造假違紀行為分為兩類，一是進行統計造假，二是對統計造假失察。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130123

#中國
#中共
#中國國家統計局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16