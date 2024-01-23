中共黨紀處分納統計造假 情節嚴重可開除黨籍

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（中央社台北23日電）中共將「統計造假」納入黨紀律處分，中國國家統計局強調，造假是統計領域最大的腐敗，嚴重影響干擾甚至誤導宏觀決策，對直接責任者和領導責任者可依情節嚴重程度給予警告至開除黨籍。

中國國家統計局網站22日發文，對統計造假被納入「中國共產黨紀律處分條例」提出說明。指透過展開專項糾治，有效遏制統計造假情勢，但仍有一些地方領導幹部正確政績觀還不牢固，個別地區黨政領導幹部違法干預統計工作問題仍有發生，因此新規為防懲統計造假問題提供紀律保障。

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這篇文章指出，統計造假是統計領域最大的腐敗，嚴重影響統計數據品質，干擾甚至誤導宏觀決策，納入處份範疇，可對直接責任者和領導責任者依據情節嚴重程度給予警告直至開除黨籍的處分，對促進統計事業高品質發展具有重大意義。

2023年12月，中共中央印發修訂後的「中國共產黨紀律處分條例」，將統計造假納入違反黨的工作紀律有關條款，而統計造假違紀行為分為兩類，一是進行統計造假，二是對統計造假失察。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130123