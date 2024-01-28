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韓國首破獲企業高層將美國晶片走私至中國 3年空運144次

2024/1/28 17:02（1/28 18:04 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社台北28日電）韓國財經媒體報導，首爾海關官員逮捕一家公司高階主管，涉嫌將美國製造的半導體晶片走私到中國，自2020年起3年時間以空運向中國運送144次，這是首次破獲利用韓國將外國晶片流入中國的案例。

Business Korea 1月26日報導，首爾海關總署1月25日宣布，對韓國銷售海外電子零件一家A公司40餘歲的執行長和高階主管以違反「外國法」等的罪名移交給首爾中央地方檢察廳。

首爾海關官員表示，A公司透過韓國通訊設備開發商購買進口的晶片，其中包括被列為戰略物品的晶片，進口後僅供韓國國內使用。

但據通報，自2020年8月至2023年8月，A公司將採購的美國通訊用晶片，在未向海關申報的情況下，透過空運將這些晶片走私至中國144次。

報導指出，涉嫌走私至中國的晶片能將類比訊號轉換為數位訊號。由於它們可能用於製造大規模殺傷性武器，因此未經韓國政府的出口許可。

調查顯示，A公司走私的晶片計9.6萬片，價值約139億韓元（約新台幣3.5億元），其中5.3萬片價值118億韓元的晶片被列為戰略物品。這些晶片在沒有獲得韓國官方的出口許可的情況，以小量重新包裝並偽裝成樣品運往中國。

這是韓國首次破獲，利用韓國將外國晶片流入中國的案例。

美中科技戰延續多年，美國2022年起更實施全面晶片出口限制，目的為了遏止中國在人工智慧（AI）、超級運算等尖端產業的發展空間，這些制裁對於中國科技業構成強大壓力，企業表示難以獲得關鍵零組件、機械設備；中國境內開發替代產品道路也面臨重重阻礙。（編輯：唐佩君/張淑伶）1130128

#中國
#韓國
#走私
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