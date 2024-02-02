中國全國兩會開放報名 採訪以現場方式為主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國全國人大、政協「兩會」將於下月在北京登場。人大、政協辦公廳今天宣布，歡迎中外記者屆時採訪，會議將以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。

中國在去年結束動態清零政策，但是當年的兩會仍有一定程度的管制，記者不能自主決定參加哪些記者會、開幕會與委員通道等，需接受安排。

今年兩會的採訪安排仍受到外界關注，因採取過往未歷經疫情的「追趕跑跳碰」的方式，似乎是更直接傳達「開放」的訊號，代表全面揮別疫情管控的影響。

新華社今天報導，第14屆全國人民代表大會第二次會議和政協第14屆全國委員會第二次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。

報導指出，會議採訪以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報導提供服務。

報導說，14屆全國人大二次會議、全國政協14屆二次會議將在北京市復興路乙11號梅地亞中心設立新聞中心，負責接待和安排中外記者對兩個會議的採訪。新聞中心將於2月27日正式開展工作。

報導也提供14屆全國人大二次會議新聞中心網頁地址為：http://www.npc.gov.cn；全國政協14屆二次會議新聞中心網頁地址為：http://www.cppcc.gov.cn，並指上述網址將及時發布採訪訊息與採訪相關的資訊。

報導指出，要採訪兩會的記者要提出申請，報名截止日期為2月18日。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1130202