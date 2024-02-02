中國公布今年首准進口網遊 意味監管維持較寬鬆

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（中央社台北2日電）中國國家新聞出版署今天發布今年首批獲准進口網路遊戲版號名單共32款，業界分析，這意味著當局監管維持較寬鬆態勢，且今年進口與國產遊戲的首批獲准數量，都已超過去年同期。

綜合中國財聯社和香港經濟日報等媒體今天報導，據統計，包括國產與進口，中國今年迄今已核發147個遊戲版號。

約莫一週前，中國國家新聞出版署於1月26日凌晨發布1月份國產網路遊戲審批訊息，多達115款遊戲獲審批通過，數量創下單月歷史新高。

機構人士認為，這意味著監管維持較為寬鬆的態勢。無論是進口遊戲或國產遊戲，首批數量都已超過去年同期，而且進口遊戲「提前」核發（去年為3月）。

分析中國官方公佈的今年首批獲准進口網遊，其中包括3款客戶遊戲、1款行動兼客戶遊戲、3款Switch遊戲、1款Xbox遊戲、1款PS遊戲，其餘23款為行動遊戲。

上市公司發行的網遊如騰訊的「地下城與勇士：起源」、「太鼓之達人」、「星之卡比新星同盟」；網易的「歧路旅人：大陸的霸者」；完美世界的「釣魚：北大西洋」等。

「地下城與勇士：起源」即業界所稱的DNF手遊，原預定2020年8月上線，但在上線前兩天，官方公告稱因遊戲內建的防沉迷系統需升級將延期，而時隔3年回歸的DNF手遊市場反應如何，各方關注。

至於字節跳動授權IP由名臣健康全權開發的遊戲「境．界刀鳴」也頗受關注，因先前字節跳動裁撤遊戲業務，名臣健康表示，與字節的合作不受任何影響，「境．界刀鳴」將擇期上線。

此外，騰訊取得兩款任天堂Switch遊戲的版號「星之卡比新星同盟」及「太鼓之達人」已算是舊遊戲，前者早已於2018年3月全球發行，後者可能是2018年全球發行的最初版本。

由於官方公布今年首批獲准的進口網遊，中國遊戲類股的股價上午走高，不過回顧月餘前，因北京有意頒布加強監管的法規，曾導致遊戲類股重挫。

中國國家新聞出版署2023年12月22日公布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，擬限制遊戲過度使用和高額消費；網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。

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於是中國遊戲概念股當天在陸、港股市崩盤大跌，騰訊控股在港股收盤重挫12.34%，市值蒸發港幣3670.5億元（約新台幣1.46兆元），網易也大跌24.59%，隨後官方滅火接連表態支持網遊，股價才反彈。

之後北京整頓網遊管理辦法草案於今年1月22日諮詢期滿連結被刪，不過業界人士指出，當局仍將推管理辦法，但規範較彈性而且將納入業界意見，並說發布的版本，肯定會和徵求意見版有所不同。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130202