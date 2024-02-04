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脫貧3年 中國官員：防規模性返貧是重大政治任務

2024/2/4 17:44
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（中央社台北4日電）中共總書記習近平在2020年底宣布達成脫貧攻堅目標，但此後中國經濟表現低迷。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀今天說，「防止規模性返貧」是重大的經濟任務和政治任務，必須持續用力。

綜合中國網及財聯社報導，2024年中共中央一號文件昨天公布後，中央財辦副主任、中央農辦主任韓文秀今天在新聞發布會表示，防止規模性返貧，是「三農」（農業、農村、農民）工作必須完成的硬任務。

他宣稱，截至2023年底，超過6成的防止返貧監測對象消除了返貧風險，其餘也都落實了幫扶措施，沒有出現規模性返貧。

他表示，對一個家庭、一個地方來說，脫貧不是一勞永逸的。如果遇到結構性失業、疾病、災害、事故等致貧因素和風險的話，返貧的風險都存在。「防止規模性返貧」既是重大的經濟任務，也是重大的政治任務，必須持續用力，思想上不能鬆懈、工作上不能鬆勁。

昨天公布的中央一號文件中包含「兩個確保」，即確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧。

韓文秀說，確保國家糧食安全要堅持「穩面積、增單產（增加單位面積產量）」兩手發力，確保糧食產量保持在1.3兆斤（6.5億噸，中國1斤為500公克）以上。確保不發生規模性返貧重點是落實好防止返貧監測幫扶機制，加強產業和就業幫扶，著力增強脫貧地區和脫貧群眾的內生發展動力。

中共總書記習近平2020年12月3日在政治局常委會上，宣布如期完成「新時代脫貧攻堅目標任務」，農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部「摘帽」；2021年2月他在全國脫貧攻堅總結表彰大會上宣布「脫貧攻堅戰取得全面勝利」。

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然而，農村人口規模性返貧的壓力始終存在。2021年2月公布的中央一號文件，規定對擺脫貧困的縣，從脫貧日起設立「5年過渡期」，做到「扶上馬送一程」。

5年過渡期至今已過去3年，頭兩年中國各地不斷因疫情封控，影響生產和消費；2023年初疫情管控降級後，又因內外需求放緩、地緣政治影響供應鏈移動等因素，中國經濟復甦程度不如預期。（編輯：張淑伶/邱國強）1130204

#中共
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