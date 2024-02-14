海南島遊客湧入 春節運量吃緊出島機票難求

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（中央社台北14日電）中國海南島為假期旅遊熱門地點，三亞機場2月每日平均運送量逾7.5萬人次；目前海南島直飛北京、上海航班經濟艙機票均售罄，預計出島客流量高峰將持續至19日。

據第一財經今天報導，海南島計有海口、博鰲、三亞等3座民用客運機場，多家機票銷售平台顯示，15至19日期間，從這3座機場直飛北京、上海航班經濟艙機票均售罄；僅剩少數商務艙機票，要價人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）左右。

報導指出，今年春運海南島客流量激增，三亞鳳凰國際機場數據顯示，截至目前為止，2月機場每日平均運送量逾7.5萬人次。三亞市區、景區等地點嚴重塞車，需要乘船才能抵達的西島海洋文化旅遊區實施限流措施，13日下午4時起暫停售票。

據央視14日報導，今年春運海南島客流量大增，較去年春運期間激增逾30%，不論是春節前進島和春節中、春節後出島，機票均呈供不應求情況，預計客流量高峰將由13日持續至19日，亦即大年初十。

報導提到，受到市場供需影響，客流量高峰期間機票數量較為緊張，在16日前，出島前往中國境內主要目的地城市的機票多為售罄，剩餘少量機票以高價位機艙機票為主，部分航班票價落在1萬元左右，主要是商務艙。

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為了舒緩運量吃緊狀況，海南省交通和旅遊行業主管部門在春節前多次協調主要航空公司增加運量和改用寬體機，目前三亞寬體機投入占21%；三亞鳳凰機場部分處於維修中，從安全飛行角度考慮，增加運量較為困難。

報導強調，各個航空公司建議，未提前購票的遊客應避免從三亞直飛，在大多數情況下，從海口、博鰲出發，將較直接從三亞出發更具可行性；或也可以先從海口出發，到附近城市後再轉機。（編輯：李雅雯/陳鎧妤）1130214