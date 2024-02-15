中國國有銀行加速救房融資 累積對接逾8200案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）為挽救陷入低迷的房市，中國中央政府1月間下令建立「房地產融資協調機制」。據中國媒體報導，中國六大國有銀行過年不打烊，加速推動相關措施，累計對接專案超過8200個。

中國住房城鄉建設部及金融監管總局1月12日發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，宣示藉此滿足房地產企業合理融資需求，促進金融與房地產良性循環，以便更加精準支持房地產專案合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

據澎湃新聞報導，中國六大國有銀行近期持續加速執行相關政策，目前除了郵儲銀行未公告對接的專案外，按照公開資訊，其他五家銀行目前至少對接超過8200個專案。

中國六大國有銀行為工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行。

報導引述中國銀行發布的資料，城市房地產融資協調機制建立後，已成立工作專班，提供支持政策、滿足合理融資需求，截至2月12日，已推動超過110個專案的審批工作，合計金額約人民幣550億元（約新台幣2425億元）。其中，已審批完成專案共75個，合計金額近400億元。

中國農業銀行發布的資料提到，截至目前，已累計對接2700多個專案。而自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批案件已超過10個，審批貸款近50億元，民營企業等非國有企業佔比超過80%，類型以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工商銀行表示，截至2月8日，已對接2000餘個專案，並率先實現對多個城市、多個專案的貸款投放，包含國有房企、民營房企，一視同仁滿足不同類型房企的合理融資需求。

報導另引述建設銀行、交通銀行所發布的資料。截至目前，建設銀行已對接專案2000多個，已審批專案近百個，已審批待投放金額200多億元；交通銀行截至2月13日，對接專案1442個，並已對其中部分專案實現貸款投放。（編輯：吳柏緯）1130215